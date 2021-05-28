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HaberlerDünyaİLK ZİYARET! ABD Başkanı Biden yönetiminden Ankara'ya son dakika ziyaret
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ABD Başkanı Biden yönetiminden Ankara'ya ilk ziyaret: Türkiye ve ABD'den değerlendirme!

Dışişleri Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile dün Ankara'da görüşen Sherman, "Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile Afganistan, Suriye ve bölgesel sorunlar hakkında verimli bir görüşme yaptık" dedi.

İLK ZİYARET! ABD Başkanı Biden yönetiminden Ankara'ya son dakika ziyaret
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Ankara ziyareti sonrası açıklama!
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AA / HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı tarafından, dün Ankara'da gerçekleştirilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman görüşmesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile ABD'li muhatabı Wendy Sherman başkanlığında dün yapılan siyasi istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edilmiş, bölgesel konularda görüş alışverişi yapılmış, terörizmle mücadelenin önemi vurgulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ABD'DEN DEĞERLENDİRME

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Ankara'da dün yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Sherman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile Afganistan, Suriye ve bölgesel sorunlar hakkında verimli bir görüşme yaptık. Türkiye’nin 4 milyondan fazla mülteciye verdiği sürekli desteği takdir ediyoruz. Ayrıca insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün önemini tartıştık." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığındın yapılan açıklamada, Önal ile Sherman'ın başkanlıklarında, dün Ankara'da siyasi istişareler yapılacağı belirtilmişti.

Söz konusu istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alınmasının yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların görüşülmesinin öngörüldüğü ifade edilmişti.

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