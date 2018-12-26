ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından bir sürprize daha imza attı.

Trump, Irak'taki Amerikan askerlerini ziyaret etti.

ASKERLERLE SAMİMİ SOHBET

Trump Irak'taki askerlerle samimi sohbet ederken bol bol fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.

KARARGAHTA TOPLANTI

Başkan Trump, Amerikan askeri karargâhında yetkililerden bilgi aldı.





TRUMP: BİRÇOK İNSAN BENİM GİBİ DÜŞÜNMEYE BAŞLAYACAK

ABD Başkanı Trump buradaki sohbette sözü Suriye'deki çekilme kararına getirirek, "Suriye'den çekilme konusunda birçok insan benim gibi düşünmeye başlayacak" dedi.

"IRAK'TAN ÇEKİLME KARARIMIZ YOK"

Öte yandan Trump, "Irak'tan çekilme planımız yok. Suriye'de bir şey yapmak için Irak'ı üs olarak kullanabiliriz" diye konuştu.

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