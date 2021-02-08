ABD, BM İnsan Hakları Konseyi'ne geri dönmek istiyor! 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu uygulamaları tersine çevirmeye devam ediyor. Biden yönetimi, 2018 yılında ABD'nin ayrıldığı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine katılmak istediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi kusurlu ve reforma ihtiyacı var, ancak oradan uzaklaşmak bunu düzeltmeyecek. Konseyin, potansiyeline ulaşmasını sağlamanın en iyi yolu, sağlam ve ilkeli ABD liderliğidir. Biden yönetimi altında, yeniden bir araya geliyoruz ve liderlik etmeye hazırız." dedi.

İyi çalıştığında BM İnsan Hakları Konseyi'nin zorbalıklarla mücadele ettiğini söyleyen Blinken, "İnsan hakları sicilleri en kötü olan ülkeleri göstererek bize ışık tutuyor, adaletsizlik ve zorbalığa karşı mücadele edenler için bir işaret görevi görebilir. Bu yüzden ABD masaya geri döndü." ifadelerini kullandı.

Blinken, "Müttefiklerimizle ve arkadaşlarımızla yakın çalıştığımızda en kötü insan haklarına sahip ülkeleri sorumlu tutabiliriz. ABD liderliği önemli." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP İSRAİL'E KARŞI ÖN YARGILI OLMAKLA SUÇLAMIŞTI

2018 yılının Haziran ayında ABD, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını duyurmuştu.

Donald Trump yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ni İsrail'e karşı ''ön yargılı'' olmakla eleştirmiş ve konseyden ayrılmıştı.

Bu kararla Trump yönetimi bir ilke de imza atmış ve ABD, BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılan ilk ülke olmuştu. Böylece ABD, BM İnsan Hakları Konseyi toplantılarına katılmayı insan hakları karneleri nedeniyle sık sık eleştirdikleri için reddeden İran, Kuzey Kore ve Eritre'ye katılmış oldu.