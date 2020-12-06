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ABD'de bir babaanne torununa şişe fırlatan kadını masayla dövdü

ABD'de restoran sahibi bir babaanne, torununa dezenfektan şişe fırlatan müşteriyi masayla dövdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada viral oldu.

SON DAKİKA: ABD'de bir babaanne torununa şişe fırlatan kadını masayla dövdü - HABERLER
Torununa şişe fırlatan kadını masayla dövdü!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'de restoran sahibi bir babaanne torununa şişe fırlatan müşteriyi masayla dövdü.

Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde bir müşteri siparişini almak için Doris Campos'un sahibi olduğu restorana gitti. Siparişinin henüz hazır olmadığını öğrenen müşteri bağırmaya başladı.

Tartışma başladıktan sonra müşteri, Campos'un kızının kucağındaki torununa dezenfektan fırlattı. Bunun üzerine Campos bir masayla müşteriyi yere serdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan anlar sosyal medyada viral oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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