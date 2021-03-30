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HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından korkutan açıklama: Felaket yaklaşıyor!
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ABD'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından korkutan açıklama: Felaket yaklaşıyor!

Dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de aşılama çalışmaları hızla devam etse de korkutan bir açıklama yapıldı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Rochelle Walensky, yükselen vaka sayılarına işaret ederek, "Lütfen biraz daha dayanın. Felaketin yaklaşmakta olduğunu düşündüğümü aktarmak istiyorum" dedi.

SON DAKİKA: ABD'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından korkutan açıklama: Felaket yaklaşıyor!
ABD'de korkutan açıklama: Felaket yaklaşıyor!
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HABERTURK.COM / AA

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, dün Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Ekibinin düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, ülkede vakaların dördüncü dalga olarak yeniden artmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Walensky, aşılama çabalarının hız kazanmasına rağmen yükselen vaka sayılarına işaret ederek, "İçimde kötü şeyler olacağına dair bir his var. Şu anda bulunduğumuz konumdan bakınca önümüzde umut vadeden şeyler var ancak şu anda korkmaktan kendimi alamıyorum." diye konuştu.

Walensky, "Lütfen biraz daha dayanın. Felaketin yaklaşmakta olduğunu düşündüğümü aktarmak istiyorum" dedi.

Ülkenin aşılamada alacak daha çok yolu olduğunu belirten Walensky, halka virüs nedeniyle alınan önlemlere uymaya devam etme çağrısında bulunmuştu.

25 EYALETTE HASTANEYE YATIŞLARDA ARTIŞ

ABD’deki 25 eyalette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son bir haftada hastaneye yatışlarda artış olduğu belirtildi.

ABD Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde, ülkedeki 25 eyalet ile başkent Washington D.C’de Kovid-19 vakası nedeniyle hastaneye yatışlarda son bir hafta bir önceki haftaya kıyasla ortalama yüzde 1,8'lik artış olduğuna dikkat çekildi, Michigan’da bu oranın yüzde 50'lere, South Dakota'da ise yüzde 40’lara kadar çıktığı ifade edildi.

Verilerde, hastaneye kabul edilen Kovid-19 hastası her 3 kişiden 2’sinin 65 yaşın altında olduğuna ve hastaların önemli bir kısmının aşılamanın yüksek olduğu bölgelerden geldiğine dikkat çekildi.

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Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ABD’de Kovid-19 vaka sayısı 30 milyon 300 bine, can kaybı da 550 bine yaklaşmış bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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