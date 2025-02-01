BBC'nin haberine göre, J. Todd Inman, dün gece bulunan kara kutunun "iyi durumda" olduğunu söyledi.

NTSB'nin "çok yakın bir gelecekte tam indirmeyi başarabileceğimizden" emin olduğunu söyledi.

Kutuda bir miktar "su sızıntısı" bulunduğunu söyleyen uzman, ancak bunun böyle bir soruşturma için tamamen normal olduğunu da sözlerine ekledi.

Uçuş verilerine erişimin ne kadar zahmetli bir süreç olduğunu anlatan uzman, bu verilerin kamuoyuna hemen açıklanmayacağını da sözlerine ekledi.

Helikopterin kara kutusu da bulundu ve "dış tarafında tehlikeye girdiğini gösterecek bir hasar yok" diye ekledi.

Fotoğraf, BBC tarafından servis edilmiştir.