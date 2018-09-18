AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı," Suriye'de şiddeti azaltacak her samimi çabayı memnuniyetle karşılıyoruz. Umarız ( İdlib'deki) çatışmasızlık kalıcı olur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Soçi'de bir araya geldi.

Putin, "15 -20 kilometre silahsızlık bölgesi kurulacak, karar aldık. 15 Ekim'den itibaren ağır silahlar Suriye'den çekilmeye başlayacak" ifadesini kullandı.

Putin'in ardından açıklamalar yapan Erdoğan, "Muhalifler ve rejim kontrolündeki mesafede silahsız bir alan oluşturulacak. Muhalifler bulundukları yerde kalacaklar. Rusya, İdlib çatışmasızlık bölgesine saldırılmaması konusunda gerekli teminleri yapacaktır. Koordineli devriye faaliyeti gerçekleştirilecek" diye konuştu. Erdoğan, terör örgütü YPG/PYD'ye değindi, "Suriye'nin asıl toprak bütünlüğünü kast eden YPG/PYD'dir. Fırat'ın doğusundaki terör bataklıklarının kurutulması gerekiyor" dedi.

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