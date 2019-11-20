Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya gelen Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

"ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEYE KARARLIYIZ"

Öte yandan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında, Londra’da 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısının son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi bekleniyor.ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Zorlukların üstesinden gelme ve ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız.

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