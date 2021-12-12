ABD felaketi yaşıyor! Bilanço ağırlaşıyor 0:00 / 0:00

Reuters

Biden yönetimi de federal acil yardım bildirisini onayladı. Biden'ın ayrıca Kentucky'e gideceği de açıklandı. Kasırganın karadan 400 km'ye varan hızla bu bölgeleri vurduğu ifade edildi. Federal Acil Yönetim Kurumu Direktörü de, iklim değişikliği çağında güçlü fırtınaların 'yeni normal' olduğunu söyledi.

ABD TARİHİNDEKİ EN ÖLÜMCÜL 5 KASIRGA

Felaket ise ABD'yi vuran sayısız yıkıcı kasırgaların sonuncusuydu. Ülkedeki en ölümcül 5 kasırga ise şöyle;

ÜÇ EYALETLİ TORNADO (18 Mart 1925)

ABD tarihinde kaydedilen en ölümcül kasırga oldu. 1925 yılında Missouri, Illinois ve Indiana'yı vurdu. En az 695 kişi öldü. 2 bin kişi de yaralandı. Ayrıca 15 bin ev yıkıldı.

TUPELO FIRTINASI (5 Nisan, 1936)

Ulusal Hava Servisi'ne göre, 5 Nisan'da Tupelo Mississippi'de meydana geldi. 216 kişi hayatını kaybetti. 3 milyar dolarlık hasara yol açtı. Ertesi gün, Georgia'yı da aynı fırtına sisteminin parçası olan ayrı bir kasırga vurdu. Burada da 203 kişi yaşamını yitirdi.

JOPLIN KASIRGASI (22 Mayıs 2011)

Missouri'de saatte 322 km hızla esen fırtına büyük bir felakete yol açtı. 22 Mayıs 2011'de şehrin sınırına dokunduktan ve karada seyahat ettikten sonra 161 kişiyi öldürdü.

FLINT KASIRGASI (8 Haziran 1953)

Michigan'ın Beecher semti Flint'i 8 Haziran 1953'te vuran kasırgada 116 kişi öldü. 1 gün süren felakette 844 kişi de yaralandı. 1953 yılı ABD'deki en kötü kasırga yıllarından biri olarak kabul ediliyor. Kasırgadan bir gün sonra da, Worcester, Massachusetts'te aynı fırtına sistemi tarafından üretilen ayrı bir kasırgada 90 kişi öldü.

SHINNSTON KASIRGASI (23 Haziran 1944)

Shinnston kasırgası Batı Virjinya'da 100 kişinin ölümüne yol açtı. Ohio, Batı Virginia ve Pennsylvania'da binden fazla ölüme ve 3 bin kişinin de yaralanmasına neden oldu. West Virginia Metro News'e göre bir görgü tanığı, İkinci Dünya Savaşı devam ederken bölge sakinlerinin başlangıçta bombalandıklarını düşündüklerini söyledi.