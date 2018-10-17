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Son dakika! Pompeo'dan Türkiye açıklaması!

Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin iki bakana uyguladığı yaptırımlarla ilgili yakında karar vereceklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yürütülen soruşturmada ABD'nin Türkiye'ye destek olacağı ifade edildi

17.10.2018 - 13:57 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili kararı yakında vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Bakan Mike Pompeo'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmaya destek sözü verdiğini bildirdi.

Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye temaslarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Pompeo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Suriye dahil ikili konuların ele alındığını belirten Nauert, Pompeo'nun Erdoğan'a Rahip Brunson'ın serbest kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktardı.

Sözcü, Pompeo'nun ayrıca Erdoğan'a Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili ABD'nin kaygılarını ilettiğini ve soruşturma için her türlü yardıma hazır olduklarını söylediğini kaydetti.

Pompeo'nun Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya geldiğini ifade eden Nauert, ikilinin Suriye, İran ve terörle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi.

Heather Nauert, görüşmede Pompeo'nun Çavuşoğlu'na Rahip Brunson'ın serbest kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğine ve Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya her türlü desteği verme sözünü yinelediğine işaret etti.

ABD'li Bakan'ın, Çavuşoğlu ile Türkiye'de tutuklu bulunan Dr. Serkan Gölge ve diğer ABD vatandaşları ile Türkiye'deki ABD misyonlarında görevli personelin durumunu da görüştüğü kaydedildi.

 

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YORUMLAR 10
  • Misafir 25 dakika önce
    iran ambargosu ve s 400 cozulmeden 3.5 u zor gorursun
  • Misafir 30 dakika önce
    Destege ihtiyacimiz yok. ABD sizde cozulur.
  • Misafir 46 dakika önce
    Dolar 4 TL olsun yeter
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