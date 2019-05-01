Cumhurbaşkanlığı tarafından, "Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık bir şekilde vurgulandı. Fırat'ın doğusu ve Suriye'de terörle mücadele, güvenli bölge, Münbiç yol haritası, İdlib mutabakatının korunması konuları gündeme geldi. Güvenli bölgeyle Türkiye'nin endişelerinin giderileceği ifade edildi, Türk-ABD heyetlerinin müzakeresiyle sonuca varılması kararlaştırıldı. " açıklamasında bulunuldu.

Görüşmelerin 2 Mayıs'a kadar süreceğini belirtti.

Jeffrey'nin, beraberindeki heyetle birlikte üst düzey Türk yetkililerle Suriye meselesini görüşeceği belirtilen açıklamada, "ABD ordusu Suriye'deki varlığını azaltırken Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki meşru güvenlik kaygıları ele alınacak." ifadelerine de yer verilmişti.

Öte yandan, görüşmede Kuzey Suriye'deki istikrar ve güvenliğin sağlanması çağrısının yapılacağı ve DEAŞ'ın kalıcı mağlubiyetinin sağlanması gibi diğer karşılıklı çıkarların da ele alınacağı kaydedilmişti.

James Jeffrey ve beraberindeki heyetin Ankara ziyaretinden sonra İsviçre'nin Cenevre şehrine geçerek Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İngiltere'nin özel elçileri ile beraber bazı Suriyeli gruplarla görüşmeler yapacağı belirtildi.