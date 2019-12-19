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Son dakika... ABD Temsilciler Meclisi Trump'ı suçlu buldu

Son dakika haberi... ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" suçlamasını 197 vekilin "hayır" oyuna karşılık 230 oy ile "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamasını ise 198'e karşı 229 oy ile kabul etti. Azil maddelerinin yer aldığı dava dosyası, yargılama ve Trump'ın azline yönelik nihai kararın verilmesi için Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'ya gönderildi

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ı suçlu buldu
HABERTURK.COM / AA

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası onaylanarak, yargılama için Senato'ya gönderildi. AA'nın haberine göre; ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamalarından oluşan iki azil maddesini oyladı.

"Görevini kötüye kullanmak" maddesi Temsilciler Meclisindeki 197 vekilin "hayır" oyuna karşılık, 230 vekilin "evet" oyu ile onaylandı.

"Kongrenin işleyişini engellemek maddesi ise 198 vekilin "hayır" oyuna karşılık 229 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

Oylamalarda tüm Cumhuriyetçi vekiller "hayır" oyu verirken, ilk oylamada 2, ikinci oylamada ise 3 Demokrat vekilin "hayır" oyu vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Maddelerin yer aldığı dava dosyası, yargılama ve Trump'ın azline yönelik nihai kararın verilmesi için Senato'ya gönderildi.

Trump, ABD'nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda hakkında azil maddeleri oylanacak üçüncü başkan oldu.

Dava kapsamındaki ilk duruşmayı gelecek ay başında yapması beklenen Senato'nun ay sonuna kadar davayı sonuçlandırması bekleniyor.

Trump'ın azli için davanın senatörlerin 3'te 2'sinin (67) desteğini alması gerekiyor ancak senatonun yarısından fazlasını Cumhuriyetçi vekiller oluşturuyor.

 

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA!

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda alınan azil kararının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Demokratlar seçim zaferimi hükümsüz kılmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

 

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.

Adalet Komitesi, cuma günü "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı. 

 

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