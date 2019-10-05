Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam'daki 29. İstişare Toplantısı'nda, Fırat'ın doğusuyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz. Talimatlarımızı verdik; sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

"TALİMATLARIMIZI VERDİK"

HABERTÜRK, bu açıklamanın ardından Uluslararası Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ile olası harekatın neden ve sonuçlarını konuştu. İşte Ağar'ın tespitleriyle son durum..

Sayın Cumhurbaşkanı'nın "Talimatlarımızı verdik" ifadesi gelinen yeni bir aşamaya işaret ediyor ve bir karara varıldığına vurgu yapıyor. Bundan sonrası için artık topun Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olduğunu kendileri belirtiyor.

"HAREKÂT KÜRESEL DİZAYNA KARŞI YAPILIYOR"

Öncelikle bu operasyonun niteliğine bakmak gerekir ki; bu harekât; küresel dizaynın dışında bırakılan, Türkiye'nin üniter yapısına, toprak bütünlüğüne, geleceğine ve varlığına yönelik kasta karşı zaruri olarak hayata geçiriliyor. Bölgede Türkiye, hiçbir şekilde göz önünde bulundurulmadan yapılan dizayna açıkçası Türkiye müdahale ediyor.

HAREKÂTIN ADI: "BARIŞ PINARLARI MI?"

Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümlesinde 'Barış pınarları" ifadesi geçti ki; bu harekatın adı olabileceği gibi tek noktadan değil çok eksenli bir operasyon olabileceğini akıllara getiriyor.

TSK'DAN 85 BİN ASKERLİK YIĞINAK

Türkiye- Suriye arasındaki 480 kilometrelik sınır hattında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK),85 bin kişilik bir yığınak yaptığı biliniyor. Bölgede 60-110 bin aralığında bir terör unsuru bulunuyor. Bu teröristlerin elinde ise yine ABD ve Batı tarafından verilen konvansiyonel silahlar var.

"15-20 BİN KİLOMETRELİK BİR ALAN"

Bu operasyonu ben, İstiklal Mücadelesi'nden sonra gerçekleştirilen en büyük harekat olarak görüyorum. Bunun nedeni, 30 km'lik derinlikte harekat alanının 15 bin, 40 km derinlikte ise 20 bin kilometrekarelik bir bölgeyi kapsaması. Karşınızda konvansiyonel bir güce sahip terör örgütü var.

"BÖLGE, FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI'NIN 4 KATI"

Bu nedenle de harekatın uzun soluklu olabileceğini düşünüyorum. Mevcut bölgenin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında TSK'nın temizlediği alanın 4 katı olduğunu vurgulamak gerekiyor. TSK, bölgede tehdit değerlendirmesini, terör unsurlarının durumunu ve kendi kuvvet unsurlarına bakarak bu operasyonu gerçekleştirecektir.

"HAREKAT ATEŞ DESTEK VASITALARIYLA BAŞLAYABİLİR"

BM'nin açıklamasına göre Suriye topraklarının yüzde 27-28'i terör örgütü PKK'nın elinde bulunuyor. Bun karşın ise Kürt nüfus ise ülkenin yüzde 5'ini oluşturuyor. Yani burada Suriye'nin diğer bileşenlerine karşı bir yok etme söz konusu. Türkiye ateş destek vasıtaları ve hava harekâtıyla operasyona başlayabilir. Bunun değerlendirmesini TSK yapmıştır. Arazi müsait, her türlü harekatı TSK ortaya koyar.

"ABD, TÜRKİYE'Yİ KARŞISINA ALAMAZ"

Harekat sırasında ABD'nin, ABD askerlerinin ortaya koyacağı iradeyi hep birlikte göreceğiz. Bunu bilmiyorum ancak ABD'nin bir müdahalesi olursa bu Atlantik eksenini bitirir. Türkiye'nin NATO sürecini sonlandırır ve NATO'nun güneydoğu ayağı çöker. ABD, Türkiye ve Türkiye üzerinden elde ettiği kazanımların hepsini kaybeder.

"DÜNYA HAKİMİYETİ ALT ÜST OLUR"

Yine böyle bir şeyin söz konusu olması durumunda Milli birlik ruhunun buna tepkisi olur. ABD'nin istemese bile pragmatik yaklaşımının gerek siyaset gerekse ordu nezdinde hakim olacağını düşünüyorum. Aksi takdirde NATO dağılır ve ABD'nin dünya hakimiyeti de alt üst olur.