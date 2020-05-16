AA

Antalya'nın Kaş ilçesindeki, Patara Antik Kenti 1. derece arkeolojik sit alanında kalan tescilli Telsiz Telgraf İstasyonu binalarının restorasyonlarının yapılması amacıyla, söz konusu binaların bulunduğu taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

RESTORASYONU YAPILACAK

AA'da yer alan habere göre kararda, şu ifadeler yer aldı: "Antalya ili, Kaş ilçesi, Patara Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan tescilli Telsiz Telgraf İstasyonu binalarının restorasyonunun yapılması amacıyla söz konusu binaların bulunduğu 178 ada, 90 parsel ve 210 ada, 76 parsel numaralı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir."

12 BİN OSMANLI LİRASINA YAPILMIŞTI

Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan ve Patara'da bulunan telsiz, telgraf istasyonu, Osmanlı Devleti'nin 1906 yılında Afrika'daki toprakları ile iletişim için kurduğu ilk telsiz telgraf istasyonu olarak hayata geçirilmişti. Haberleşme merkezi, 2. Abdülhamid döneminde 12 bin Osmanlı Lirası harcanarak kurulmuştu. Binaların müzeye dönüştürüleceği basına yansımıştı.