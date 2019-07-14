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Adana'da portakal bahçesinde Hint keneviri ele geçirildi! Kendini böyle savundu

İHA

Adana'da bir portakal bahçesinde 70 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, "Şeker hastasıyım, televizyonda ünlü bir doktor kenevirin şeker hastalığına iyi geldiğini söyledi. Bu yüzden ektim. Kullandım şeker oranım yarı yarıya düştü" diyerek kendini savundu

hint keneviri

Adana'da bir portakal bahçesinde 70 kök Hint keneviri ele geçirildi. Keneviri ektiği iddiasıyla gözaltına alınan 60 yaşındaki şahıs, "Şeker hastasıyım, televizyonda ünlü bir doktor kenevirin şeker hastalığına iyi geldiğini söyledi. Bu yüzden ektim, kullandım, şeker oranım yarı yarıya düştü" dedi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde portakal bahçesinde Hint keneviri ekildiği ihbarını aldı. Olay yerine gele ekipler, portakal ağaçları arasına ekilmiş 70 kök Hint keneviri buldu. 

Ekipler, damlama sulama sistemiyle yetiştirilen ve bahçedeki narenciye ağaçlarının boyuna ulaşan Hint kenevirlerini güçlükle yerinden söktü.

Kenevirleri ektiği iddiasıyla gözaltına alınan Hasbi S. (60) sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Hasbi S. basın mensuplarına, "Ben şeker hastasıyım, televizyonda ünlü bir doktor kenevirin bu hastalığa iyi geldiğini söyledi. Arkadaşımdan bir avuç tohum aldım, portakal bahçesine ektim. Şeker oranım yarı yarıya düştü" dedi.

Hasbi S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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