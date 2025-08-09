Habertürk
        Son dakika: Adana'da bekçi, market çırağını darbetti; o anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Adana'da bekçi, market çırağını darbetti; o anlar kamerada

        Adana'da sipariş verdiği marulu beğenmeyen gece bekçisi, market çalışanı çocuğu darp etti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bekçi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 15:33 Güncelleme: 09.08.2025 - 15:37
        Bekçiden çocuğa marul dayağı!
        Adana'da gece bekçisi K.K., bir markette çırak olarak çalışan A.G.'yi (15) darbetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, önceki gün Çukurova ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kadrosunda çalışan gece bekçisi K.K., istirahatli olduğu saatlerde Ramazan Gündeş'e marketten marul siparişi verdi. Gündeş'in iş yerinde çıraklık yapan yeğeni A.G., siparişi götürerek teslim etti.

        Kısa bir süre sonra marketi arayan K.K., ürünü beğenmediğini söyledi. Gündeş de ürünü iade edebileceğini belirtti.

        Markete gelen K.K., iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle A.G. ile tartışmaya başladı. K.K., İA.G.'yi darbettikten sonra iş yerinden ayrıldı.

        Darp raporu alan A.G., ailesiyle Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi'ne giderek K.K.'den şikayetçi oldu. Öte yandan K.K.'nin A.G.'yi darbettiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        MARKET SAHİBİ AÇIKLAMA YAPTI

        Adana'da gece bekçisi K.K.'nin darbettiği A.G.'nin (15) dayısı ve işletme sahibi Ramazan Gündeş, yaşananları anlattı.

        K.K.'nin düzenli müşterisi olduğunu söyleyen Gündeş, "Dün tıraş olmaya gitmiştim, dükkana geldiğimde yeğenim üzgündü. Kendisine ne olduğunu sorduğumda olayı bana anlattı. Dükkanı marul siparişi vermek için arıyor, sonra yeğenim marulu teslim ettikten sonra tekrar onu arayıp marulu beğenmediğini söylüyor ve 15 yaşındaki yeğenimle tartışmaya başlıyor. 'Seni oraya gelip döverim, basarım' gibisinden konuşmaya başlıyor. Yeğenim ise karşılık verince, dükkana gelip yeğenimi darbetti” dedi.

        'KOLLUK KUVVETLERİ BİZE BÖYLE DAVRANIRSA KİME GÜVENECEĞİZ'

        Çocuğa bu şekilde davranılmasının yanlış olduğunu kaydeden Gündeş, "Biz kolluk kuvvetimize sırtımızı dayadık. Onlar bize böyle davranırsa biz kime güveneceğiz? Dün hastaneye gidip darp raporu aldık, sonrasında ise polis merkezine gidip şikayetçi olduk. Biz bu olayın sonuna kadar arkasındayız. Bu benim yeğenimin başına geldi, başkasının da başına gelebilir. Ufacık tartışmanın ardından küçük çocuğu öldürür gibi saldırmasına gerek yoktu. 15 yaşındaki çocuğa böyle saldıracak derecede gözü dönen canilerin memurluk yapmasına karşıyım. O videoyu izleyin, eğer yüreğiniz dayanıyorsa şikayet etmekten vazgeçeceğim. Kasıla kasıla gelip 15 yaşındaki çocuğa bu şekilde saldırılmaz. Yetkililerden gerekeni yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.

        Öte yandan, olaydan sonra K.K.'nin Ramazan Gündeş'e, "İstediğin yere şikayet edebilirsin. Şikayetçi olursan, 'Marketimde sigortasız, yaşı küçük çocuk çalıştırıyorum' diyerek belirtmeyi unutma. Ben bir kere bile kafasına, yüzüne vurmadım, koluna bir kere vurdum" diye mesaj gönderdiği belirtildi.

