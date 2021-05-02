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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Adana'da bir evde patlama: 3 yaralı! - Haberler
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Son dakika haberler... Adana'da bir evde patlama: 2'si ağır 3 yaralı!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir evde meydana gelen patlamada, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda Terörle Mücadele polisi sevk edildi. Evde yapılan incelemede koltuk üzerinde 'torpil' yazan bir kutunun bulunması dikkati çekti.

Son dakika: Adana'da bir evde patlama: 3 yaralı! - Haberler
DHA

Yüreğir ilçesinde Şenol Sarıhan, oğlu Emirhan Sarıhan ve Ferdi isimli arkadaşı, evde otururken bir patlama meydana geldi. Patlamada, Şenol Sarıhan ve Ferdi isimli arkadaşı ağır, Emirhan Sarıhan ise hafif yaralandı.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

OLAYDAN YARIM SAAT ÖNCE 'BENİM FOTOĞRAFIMI ÇEK' DEMİŞ

Patlamanın meydana geldiği evde yaşayan, eşinden ayrı olduğu öğrenilen Şenol Sarıhan'ın olaydan yarım saat önce komşusunun oğlunu çağırıp, "Gel benim fotoğrafımı çek. Ölürsem sosyal medya hesabında paylaşırsın" dediği öğrenildi. Patlamanın ise fotoğrafı çeken komşu oğlunun evden ayrılmasının ardından meydana geldiği kaydedildi.

KOLTUKTAKİ TORPİL KUTUSU DİKKAT ÇEKTİ

Patlamanın etkisiyle pencere camları kırılan evde incelemede üzerinde 'torpil' yazan bir kutunun olması dikkat çekti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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