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Son Dakika: İlaç yazdırmaya gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Son dakika haberi... Adana'da 30 yıldır depresyon hastalığıyla mücadele eden 57 yaşındaki Hatice Duymaz, 4 gün önce eşi 64 yaşındaki Orhan Duymaz ile birlikte gittiği hastanenin otoparkında kayboldu. Orhan Duymaz, ilaç yazdırmaya gittiğini, döndüğünde otomobilde eşini bulamadığını söyleyip, yetkililerden bulunması için yardım istedi.

07.10.2018 - 13:21 | Güncelleme: DHA

Adana'dan gelen son dakika haberine göre, 57 yaşındaki Hatice Duymaz'ın 4 gündür kayıp olduğu ve her yerde arandığu belirtildi. Orhan Duymaz, 3 Ekim günü depresyon tedavisi gören eşini de yanına alarak otomobiliyle Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada eşini otoparka park ettiği araçta bırakan Orhan Duymaz, ilaç yazdırmak için hastaneye girdi. İlacı yazdırdıktan sonra geri dönen Duymaz, eşini göremedi. Orhan Duymaz, yakınlarıyla birlikte yaptığı tüm aramalara karşın eşi Hatice'ye ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre, eşi Hatice'nin tedavi görmek istemediğini belirten Orhan Duymaz, "Hastane otoparkında arabayı park ettim. Eşim 30 yıldır depresyon hastalığıyla mücadele ediyor. Tedavi olmayı kabul etmedi ve araçtan inmedi. Ben de en azından bir ilaç yazdırayım diye hastaneye gittim. 20 dakika sonra döndüğümde, arabadan çıkıp gitmişti. Hastanenin her köşesine baktım, ama bulamadım" dedi.

İNSÜLİN İLACI YANINDA DEĞİL

Eşinin aynı zamanda şeker hastalığı nedeniyle insülin iğnesi kullandığını söyleyen Orhan Duymaz, ilaçlarının yanında olmadığını ve bu durumun sağlığı için ölümcül bir tehlike yarattığını ifade etti. Duymaz, "Psikolojik durumundan dolayı ara sıra evden gideceğini, ölmek istediğini söylüyordu. Ama kaçmasını hiç beklemezdim. Kızım da ben de onu çok seviyoruz. Buradan emniyet yetkililerimize sesleniyorum. Lütfen eşimi bulun. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Kaybolduğunda üstünde yeşil bir pantolon ve eşarbı vardı. Duyan, gören varsa Allah rızası için haber versin" diye konuştu.

 

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