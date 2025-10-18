Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Adana merkezli 3 ilde 150 milyonluk bahis! 18 tutuklama

        Adana merkezli 3 ilde 150 milyonluk bahis! 18 tutuklama

        Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı. Şebekenin 5 farklı yasadışı bahis paneli üzerinden aylık 150 milyon TL haksız kazanç sağladığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 18.10.2025 - 10:30
        150 milyonluk bahis! 18 tutuklama
        Adana merkezli 3 ilde 150 milyon liralık yasadışı bahsi yöneten şebekeye yönelik yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı bahis şebekesine yönelik çalışma yaptı.

        Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu bir 3 ilde bir çok şüpheli belirlendi. Bunun üzerine Adana merkezli İstanbul ve Mersin'de 14 Ekim'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Şebekenin 5 farklı yasadışı bahis paneli üzerinden aylık 150 milyon TL haksız kazanç sağladığı öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla 1'i ise emniyetten serbest kaldı.

        #Son dakika haberler
