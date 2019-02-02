Adıyaman'da saat 22.59'da meydana gelen deprem korkuttu. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Adıyaman'daki depremin büyüklüğü ilk olarak 3.1 olarak tespit edildi. Ancak daha sonra depremin büyüklüğü 3.1 olacak revize edildi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü de üssü Adıyaman Lokman olarak tespit edildi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle:

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.02.01 22:59:46 37.7052 38.3268 5.0 -.- 3.2 3.1 LOKMAN-(ADIYAMAN) İlksel 2019.02.01 22:53:34 40.8260 31.0155 5.0 -.- 2.3 -.- KEMERYANI-GOLYAKA (DUZCE) İlksel 2019.02.01 21:40:15 35.7677 27.2983 9.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.02.01 21:13:54 39.1485 26.4820 5.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.02.01 20:45:20 35.6510 27.4397 9.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.02.01 19:51:33 36.0267 27.9902 30.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.02.01 18:43:37 36.5333 28.7965 15.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.02.01 18:41:27 36.5603 28.8200 25.0 -.- 1.0 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.01 18:37:28 35.8800 27.2832 1.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.02.01 18:01:24 35.8452 27.2255 6.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.02.01 17:50:23 40.7093 27.4055 7.2 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.02.01 17:25:57 39.5397 26.1153 5.4 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.02.01 17:14:09 39.7453 23.6477 3.2 -.- 3.5 3.6 YUNANISTAN İlksel 2019.02.01 17:08:54 35.9007 27.2178 7.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.02.01 16:49:05 37.2530 26.8012 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.02.01 16:30:05 38.2752 42.6545 5.0 -.- 2.1 -.- KOLLUDERE-HIZAN (BITLIS) İlksel 2019.02.01 15:27:24 36.9955 27.6642 1.5 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.01 15:19:10 38.0240 38.4810 5.0 -.- 2.1 -.- HUSEYINLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel 2019.02.01 15:13:51 36.1582 27.5667 12.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.02.01 15:04:35 39.0102 37.2218 5.0 -.- 2.1 -.- AVSAROREN-KANGAL (SIVAS) İlksel 2019.02.01 15:04:10 39.1357 26.0165 3.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.02.01 14:38:35 41.0825 29.3732 0.0 -.- 1.2 -.- KOCULLU-CEKMEKOY (ISTANBUL) İlksel 2019.02.01 14:04:08 39.4808 27.8375 10.1 -.- 1.7 -.- TURKALI-(BALIKESIR) İlksel 2019.02.01 14:02:42 37.2018 27.8535 0.0 -.- 1.7 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.02.01 13:57:57 36.1045 27.5353 10.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.02.01 13:54:59 36.1615 27.7127 1.5 -.- 1.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.01 13:32:50 35.8750 27.2423 5.0 -.- 3.9 -.- AKDENIZ REVIZE02 (2019.02.01 13:32:52) 2019.02.01 13:29:46 35.8337 27.2963 1.2 -.- 4.6 4.5 AKDENIZ REVIZE01 (2019.02.01 13:29:46) 2019.02.01 13:23:25 38.9913 42.2813 2.9 -.- 2.3 -.- GOLYANI-BULANIK (MUS) İlksel 2019.02.01 13:10:58 40.6147 28.9528 11.7 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2019.02.01 12:53:59 36.8260 38.9328 9.3 -.- 2.9 -.- HACIEKBER-AKCAKALE (SANLIURFA) İlksel 2019.02.01 12:34:03 39.4450 33.0475 6.9 -.- 2.0 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel 2019.02.01 12:32:04 37.1738 27.7893 0.0 -.- 1.8 -.- ALACAM-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.02.01 11:15:44 39.5467 28.8780 2.9 -.- 1.7 -.- DEREKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2019.02.01 10:23:07 38.5862 31.1328 9.0 -.- 1.7 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.02.01 10:20:17 38.1583 36.0937 5.2 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel 2019.02.01 09:55:43 38.9483 29.7857 5.0 -.- 2.7 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel 2019.02.01 09:02:55 38.6682 38.1567 5.0 -.- 1.5 -.- BOZTEPE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2019.02.01 09:00:11 36.3192 28.7435 5.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.02.01 08:31:29 35.6798 28.4853 5.0 -.- 2.6 2.5 AKDENIZ İlksel 2019.02.01 08:06:15 37.0572 30.8098 75.1 -.- 2.3 -.- KURSUNLU-AKSU (ANTALYA) İlksel 2019.02.01 07:47:40 39.3770 40.7867 5.0 -.- 1.8 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2019.02.01 07:38:22 39.6562 38.4973 1.0 -.- 2.1 -.- KURUCAY-ILIC (ERZINCAN) İlksel 2019.02.01 07:10:19 37.0922 28.2617 8.1 -.- 0.7 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel 2019.02.01 04:55:25 39.1628 42.2563 8.2 -.- 1.8 -.- KOTANLI-BULANIK (MUS) İlksel 2019.02.01 04:41:49 39.8420 30.4013 14.7 -.- 2.1 -.- KARAGOZLER-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel 2019.02.01 03:33:34 38.3290 42.8132 6.1 -.- 1.8 -.- KUSLUK-GEVAS (VAN) İlksel 2019.02.01 02:05:39 35.7135 30.5162 5.0 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel 2019.02.01 00:57:22 38.0175 28.8542 6.4 -.- 2.4 -.- BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI) İlksel