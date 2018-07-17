Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, ünlü oyuncu Şener Şen'in yeğeni olduğu belirtilen Aslı Süme Efeoğlu, Adnan Oktar ve grubu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Adnan Oktar’a yönelik sürdürülen operasyonda ilginç bir ismin daha gözaltına alındığı ortaya çıktı. Bir hafta önce Oktar’ın merkezi yeri ve ‘Dragos’ adını verdikleri villaya düzenlenen baskında, ünlü oyuncu Şener Şen’in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu, gözaltına alındı.

YÖNETİCİ POZİSYONUNDA

Polis tarafından yapılan soruşturmada, Efeoğlu’nun iddialara göre , Adnan Oktar grubunda yönetici pozisyonda olduğu belirtiliyor. Yönetici bacı olduğu iddia edilen Efeoğlu, bacılar ve kız kardeşler grubunun tamamından sorumlu olduğu belirtiliyor. Efeoğlu’nun uzun süredir Oktar grubunda yer aldığı öğrenildi.

Polisin baskın yaptığını bilgisine ulaşan Oktar, aynı villanın gizli geçitinden, Didem Ürer ile birlikte kaçmıştı. Polisin takibi sonucu Sarıyer’deki villaya gittiği öğrenilen Oktar ve Ürer yakalanmıştı.

ASLI SÜME EFEOĞLU KİMDİR?

Aslı Süme Efeoğlu'nun 24 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğu biliniyor. Notre Dame de Sion kolejinde okuyan Aslı Süme Efeoğlu, İstanbul Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi bölümünü bitirdi. Şener Şen, Aslı Süme Efeoğlu'nun dayısıdır.

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