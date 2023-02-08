Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Deprem bölgesinde 50 bin çadır AFAD tarafından kuruldu -Güncel haberler
ABONE OL

Deprem bölgesinde 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı

AFAD deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili yeni bir açıklamada daha bulundu. Buna göre depremzedelerin barınması için bölgede, 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumunun tamamlandığı belirtildi

Deprem bölgesinde 50 bin çadır AFAD tarafından kuruldu -Güncel haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Buna göre açıklamada, bölgede 50 bin 818 AFAD aile yaşam çadırının kurulumunun tamamlandığı belirtildi

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Bölgede AFAD, PAK, Jandarma, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79 bin 110'dur. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edilmiştir.

10 GEMİ GÖREVLENDİRİLDİ

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 402 araç sevk edilmiştir. Afet bölgelerine, 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 104 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir."

92 BİN ÇADIR SEVK EDİLDİ

Afet bölgesine, AFAD ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından toplam 1 milyar 639 milyon 774 bin 16 lira acil durum ödeneği gönderildiği belirtilen açıklamada, 92 bin 738 AFAD aile yaşam çadırı sevk edildiği, ayrıca 300 bin battaniye, 123 bin 395 yatak, 178 bin 732 yastık çarşaf, 4 bin 602 mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 tüp başlığı gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Türk Kızılay'dan 79 ikram aracı, 23 mobil mutfak, 1 mobil aşevi, 30 sahra mutfak, 3 mobil fırın, 1 konteyner mutfak, 86 hizmet aracı görevlendirildiği ve afet bölgelerinde, 512 bin 436 sıcak yemek, 322 bin 264 çorba, 490 bin 813 litre su, 406 bin 40 ekmek, 4 bin 450 ekmek arası döner, 1 milyon 314 bin 730 ikramlık malzeme, 16 bin 700 çay, 151 bin 715 içecek (meyve ve süt) dağıtımı yapıldığı aktarıldı.

4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezinin, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildiği anlatılan açıklamada, bölgeye 1 milyon 488 personel ve 132 aracın sevk edildiği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Enkazdan sağ çıkan 5 yaşındaki Serap Ela: “Ben çok ağırım ama”
GÜNDEM Duygulandıran sözler: “Çok ağırım ama”
Depremden sonra neden tsunami olur?
GÜNDEM Depremden sonra neden tsunami olur?
İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangına müdahale sürüyor
GÜNDEM Yangına müdahale sürüyor
54 saat sonra deprem bölgesinden güzel haberler peş peşe geldi
GÜNDEM Güzel haberler peş peşe geldi
Depremin vurduğu Adıyaman’da yıkılan yapılar böyle görüntülendi
GÜNDEM Adıyaman’da yıkım böyle görüntülendi
TÜRKİYE DEPREM HARİTASI | AFAD Türkiye fay hattı haritası ile Türkiye'deki fay hatları nelerdir, hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı illeri
GÜNDEM Türkiye fay hattı haritası
Dünyada deprem riski az olan ülkeler hangileri? Dünya deprem haritası:
GÜNDEM Dünyada deprem riski az olan ülkeler hangileri?
DEPREM FAY HATTI SORGULAMA 2023 | Türkiye haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evimin altında fay hattı var mı?
GÜNDEM Fay hattı sorgulama ekranı: Bu illere dikkat!
Son dakika deprem haberleri: 50 saat sonra enkazdan yürüyerek çıktı! Ekipleri selamladı
GÜNDEM 50 saat sonra enkazdan yürüyerek çıktı! Ekipleri ...
Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 3'ü çocuk 16 kişiyi enkaz altından kurtardı
GÜNDEM Azerbaycan ekibini 16 kişiyi kurtardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.