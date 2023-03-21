AFAD binasında yangın söndürüldü

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HABERTURK.COM

AFAD Başkanlığı'nın ek binasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Ankara'da bulunan başkanlık ek binasında saat 05.0'te ufak çaplı bir yangın çıktı.

Açıklamada, "Bugün saat 05:00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarınında devam ettiği ek binasında kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büro da küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür" denildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme devam ediyor.

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