        Son dakika: Afyonkarahisar haberleri: Feci kaza! Otobüs devrildi, 2 kişi öldü!

        Otobüs devrildi, 2 kişi öldü!

        Afyonkarahisar'da büyük bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Gelen ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 09:22 Güncelleme: 30.11.2025 - 09:34
        Otobüs devrildi, 2 kişi öldü!
        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi ise yaralandı.

        YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

        AA'nın haberine göre olay; Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada yolcu otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

