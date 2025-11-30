Otobüs devrildi, 2 kişi öldü!
Afyonkarahisar'da büyük bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Gelen ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi ise yaralandı.
YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
AA'nın haberine göre olay; Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yolcu otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.