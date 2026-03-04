Canlı
        Son dakika: Ağır bilanço! 4 can kaybı!

        Ağır bilanço! 4 can kaybı!

        Mardin'de otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Yaşanan dehşette 24 yaşındaki Kadir Can Süer de kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Ağır bilanço! 4 can kaybı!

        Mardin'in Artuklu ilçesinde 7 Şubat'ta 3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan Kadir Can Süer (24) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre kaza, 7 Şubat'ta Artuklu ilçesi kırsal Akıncı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile TIR çarpıştı.

        Kadir Can Süer
        Kadir Can Süer

        İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar, itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Ayşenur Kutukcu
        Ayşenur Kutukcu
        Otomobildeki Melek Durmuş (26) olay yerinde, Ayşenur Kutukcu (26) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Muhammed Heja Solhan (22) ve Kadir Can Süer ile hayati tehlikesi bulunmayan B.Ç. (26) tedaviye alındı.

        Melek Durmuş
        Melek Durmuş

        BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ

        B.Ç., taburcu edilirken, Muhammed Heja Solhan, sevk edildiği Diyarbakır'daki özel bir hastanede 27 Şubat'ta hayatını kaybetti.

        Muhammed Heja Solhan
        Muhammed Heja Solhan

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Kadir Can Süer de bugün yaşamını yitirdi. Süer'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kadir Can'ın da hayatını kaybetmesi ile kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

        GEZMEYE GELMİŞLERDİ

        Kazada ölen Melek Durmuş ve Ayşenur Kutukcu'nun kız arkadaşları B.Ç. ile beraber İstanbul'dan Mardin'i gezmeye geldikleri, Mardinli Muhammed Heja ile Kadir Can'ın kadınlara eşlik ettikleri ve Dara Antik Kenti dönüşü kazanın yaşandığı belirtildi. Diğer yandan TIR şoförü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

