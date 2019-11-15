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Son dakika! Ağrı'da 1'i gri listede 15 terörist etkisiz hale getirildi

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Ağrı'da düzenlenen hava destekli operasyonda 1'i gri listede 15 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağrı kırsalında, 7-9 Kasım tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan sözde Serhat Eyaleti Ağrı Dağı Güneyi Sorumlusu Delil Serhat kod adlı Halis Ersayan olduğu belirlendi.

Teröristin; 31 Temmuz 2015 tarihinde teröristlerin yol kesme eylemi yaptığı Iğdır-Kağızman-Erzurum karayolunun 30’uncu km’sine gelen olay yeri inceleme ekibinden bir personelin şehit olduğu, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı, Doğubayazıt-Iğdır karayolunda yol kesme ve tır yakma eylemi, Doğubayazıt-Gürbulak karayolunda yol kesme TIR yakma eylemlerine katıldığı tespit edildi.

DİYARBAKIR'DA 2 TERÖRİST

Ayrıca, Diyarbakır'ın Görese Dağı bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda da 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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