İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağrı kırsalında, 7-9 Kasım tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan sözde Serhat Eyaleti Ağrı Dağı Güneyi Sorumlusu Delil Serhat kod adlı Halis Ersayan olduğu belirlendi.
Teröristin; 31 Temmuz 2015 tarihinde teröristlerin yol kesme eylemi yaptığı Iğdır-Kağızman-Erzurum karayolunun 30’uncu km’sine gelen olay yeri inceleme ekibinden bir personelin şehit olduğu, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı, Doğubayazıt-Iğdır karayolunda yol kesme ve tır yakma eylemi, Doğubayazıt-Gürbulak karayolunda yol kesme TIR yakma eylemlerine katıldığı tespit edildi.
DİYARBAKIR'DA 2 TERÖRİST
Ayrıca, Diyarbakır'ın Görese Dağı bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda da 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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