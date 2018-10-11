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Son dakika: Ağustos ayı cari açık rakamları açıklandı

Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Ağustos ayı 'Ödemeler Dengesi' verisini (Cari Açık) açıkladı. Türkiye ekonomisi Eylül 2015'ten bu yana ilk kez cari fazla verdi. Bir önceki yılın Ağustos ayında 923 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 51 milyar 125 milyon dolara geriledi.

11.10.2018 - 10:03 | Güncelleme:  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Ağustos ayı Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın Ağustos ayında 923 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 51 milyar 125 milyon dolara geriledi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Ağustos ayında 2 milyar 438 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 5 milyar 109 milyon dolar fazla verdi. Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 65 milyon dolar azalarak 1 milyar 284 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 741 milyon dolar artarak 4 milyar 627 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 461 milyon dolar tutarında artarak 3 milyar 693 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 67 milyon dolar artarak 675 milyon dolar oldu.

 

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Yorumlar 12
  • Misafir 12 dakika önce
    dolarları bozun arkadaşlar....
  • Misafir 16 dakika önce
    cebimiz bos ama
  • Misafir 13 dakika önce
    eminmisin:thinking::joy::joy:
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