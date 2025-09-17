Ahmed Şara'dan İsrail açıklaması Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile süren güvenlik müzakerelerinin önümüzdeki günlerde sonuç verebileceğini ifade etti. Şara bu anlaşmanın sağlanması takdirde, başka anlaşmaların da olabileceğini ancak barış ve normalleşmenin şu an için masada olmadığını söyledi.

