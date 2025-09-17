Ahmed Şara'dan İsrail açıklaması
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile süren güvenlik müzakerelerinin önümüzdeki günlerde sonuç verebileceğini ifade etti. Şara bu anlaşmanın sağlanması takdirde, başka anlaşmaların da olabileceğini ancak barış ve normalleşmenin şu an için masada olmadığını söyledi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail'le süren güvenlik müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.
Müzakerelerin önümüzdeki günlerde sonuç verebileceğini söylerken; barış ve normalleşmenin ise şu an için masada olmadığını ifade etti.
Şara, güvenlik anlaşmasına varılması durumunda, İsrail ile başka anlaşmalar yapılabileceğini dile getirdi.
Güvenlik anlaşmasını bir gereklilik olarak nitelendiren Şara, olası anlaşma uyarınca Suriye'nin hava sahasına ve bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.