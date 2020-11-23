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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Aileyi kahretmişti, işte o kararın gerekçesi!
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Aybüke'yi hayattan koparmıştı! Aileyi kahreden kararın gerekçesi açıklandı!

Alkollü ve ehliyetsiz kullandığı araçla kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan ve 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan Emel Gümüş 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Aileyi kahreden cezanın ardından mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Sanığın alkollü araç kullanmayı alışkanlık haline getirdiği kaydedilen kararda, "Gözlemlenen bu uslanmaz tutumu cezanın caydırıcılık ilkesinin dikkate alınmasını gerektirmiştir" denildi

Son dakika: Aileyi kahretmişti, işte o kararın gerekçesi!
Aileyi kahretmişti, işte o kararın gerekçesi!
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HABERTURK.COM

Alkollü ve ehliyetsiz kullandığı araçla kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan ve 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan Emel Gümüş 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Zafer Samancı'nın haberine göre iki ay önce Konya'nın Selçuklu ilçesinde Emel Gümüş'ün kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Samet Kurt yönetimindeki araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan Samet Kurt, eşi Teslime Kurt ve bebek koltuğundaki Aybüke Kurt hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Aybüke bebek 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

DAHA ÖNCE ALKOLLÜ KAZAYA KARIŞMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Olayın ardından tutuklanan Emel Gümüş'ün ehliyetsiz ve 1.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Üstelik kazadan bir hafta önce alkollüyken hasarlı trafik kazasına karışıp ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu ortaya çıktı. Gümüş, "Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ehliyetine de 2 yıl 6 ay el konuldu.

MAHKEME KARARINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Sanık Emel Gümüş’ün alkollü araç kullanmayı alışkanlık haline getirdiği kaydedildi. Kararda "Gözlemlenen bu uslanmaz tutumu cezanın caydırıcılık ilkesinin dikkate alınmasını gerektirmiştir" cümlelerine yer verildi.

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Emel Gümüş

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