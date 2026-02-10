Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: AK Parti olarak 41,7'ye yükselmiş durumdayız | Son dakika haberleri

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'un feryadına sağır mı olalım?

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Ne yapalım, gözlerimize bant mı çekelim? İstanbul'un feryadına sağır mı olalım? Doğruyu söylemekten vaz mı geçelim? Kör olmayacağız, sağır olmayacağız. Gerçekleri söylemekten asla vaz geçmeyeceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 15:08 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İstanbul'un feryadına sağır mı olalım?"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İBB anketimizde seçimlerden 1 yıl sonra yaptığımız ankette 35,5 oranında iken güncel durumda sadece AK Parti olarak 41,7'ye yükselmiş durumdayız. 2024 yerel seçimlerinde ilçe belediyelerimizin oy ortalaması 46,1 iken yeni yaptığımız ankette yüzde 51,8'e geldiğini görüyoruz." dedi.

        AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Bahçelievler Kongre Merkezi'nde "İstanbul'da Bir Olmak" temasıyla düzenlenen programda, kongre sonrası dönemde yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve geleceğe ilişkin hedefler paylaşıldı.

        Programa, AK Parti Kurucu İl Başkanı Alaattin Büyükkaya, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

        REKLAM

        AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, programda yaptığı konuşmada, İstanbul teşkilatları olarak parolalarının, "İstanbul'da bir olmak" olduğunu belirterek, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte İstanbul, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

        Dünyanın olağanüstü zamanlardan geçtiğini ifade eden Özdemir, Türkiye'nin dünyanın bütün çatışma bölgelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde barış ve huzur ihraç ettiğini dile getirdi.

        Özdemir, İstanbul teşkilatları olarak sorumluluklarının büyüklüğünün farkında olduklarını belirterek, genel merkez, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve tüm teşkilatlarla birlikte sahada yürüttükleri çalışmaların meyvesini vermeye başladığını ifade etti.

        "İSTANBUL İÇİN ÇALIŞMAYA BİR AN BİLE ARA VERMEDİK"

        İstanbul'un belediyecilik ve şehir hizmetleri açısından, çok gerilere gitmeye devam ettiğini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

        "CHP'li yönetim bir taun gibi, bir salgın gibi, bir çete gibi şehrimizin adeta iliğini emdi. İstanbul'u, İstanbul'a yakışmayan işlerle kirletti. Biz ise ilçe belediyelerimiz eliyle, hükümetimiz eliyle, İstanbul için çalışmaya bir an bile ara vermedik. Başta metrolar olmak üzere ulaşım yatırımları, kentsel dönüşüm yatırımları, çevre yatırımları, sağlık yatırımları, eğitim yatırımları… İstanbul için her alanda her türlü yatırımı büyük bir görev şuuruyla yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Hizmette olmayanların nerede olduklarını acı bir tecrübe olarak öğrendik. Sahte gülücükler, kamera bantları, gizli buluşmaların ardında ne yattığını, iddianame ortaya çıkınca, sanıkların ifadelerinde, itirafçıların itiraflarında gördük."

        REKLAM

        Özdemir, trafik, İETT otobüslerinin yanması, metrobüs ve toplu ulaşımdaki sorunlar, kentsel dönüşümde geri kalınması gibi meselelerin neden oluştuğunun son davalarla görüldüğünü anlattı.

        İstanbul'da reklam alanlarında başlattıkları kampanyanın CHP yönetiminde büyük rahatsızlığa yol açtığını ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ne yapalım, gözlerimize bant mı çekelim? İstanbul'un feryadına sağır mı olalım? Doğruyu söylemekten vaz mı geçelim? Kör olmayacağız, sağır olmayacağız. Gerçekleri söylemekten asla vaz geçmeyeceğiz. İstanbul'a ne yaptıklarını, İstanbullulara bir bir anlatmaya hep birlikte devam edeceğiz. Her şartta, her yerde, her zaman. Bu, İstanbul'un üzerimizdeki hakkıdır. İstanbul'un hakkını, İstanbul'un imkanlarını talan edenlerden söke söke alacağız."

        "İNŞALLAH BU TABLOYU ÇOK DAHA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ"

        Özdemir, teşkilat olarak 2026 ve takip eden yıllar için yol haritalarını belirlediklerini ifade ederek, daha fazla çalışarak ivmelerini yükselteceklerini söyledi.

        REKLAM

        İlk somut hedeflerinin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, sonrasında ise İBB ve ilçe belediye başkanlığı seçimleri olduğunu belirten Özdemir, ev ev, mahalle mahalle, ilçe ilçe büyüyerek başaracaklarını dile getirdi.

        Sunumunda, yaptırdıkları kamuoyu araştırma sonuçlarını paylaşan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Göreve geldiğimizde sadece AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,6. Cumhur İttifakı ortaklarımız burada yok. Şu anda 36,2'ye yükselmiş durumdayız. İnanıyoruz ki ekonomik iyileşme 2026'da kendisini gösterdiğinde rakipsiz olan AK Partimiz arayı açacaktır. İBB anketimizde ise seçimlerden 1 yıl sonra yaptığımız ankette 35,5 oranında iken güncel durumda sadece AK Parti olarak 41,7'ye yükselmiş durumdayız. 2024 yerel seçimlerinde ilçe belediyelerimizin oy ortalaması 46,1 iken geçen yıl 44,6'ya çıktı. Yeni yaptığımız ankette yüzde 51,8'e geldiğini görüyoruz. İnşallah bu tabloyu çok daha yukarılara taşıyacağız."

        Özdemir'in sunumunun ardından partililer ve yöneticiler toplu fotoğraf çektirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mesut Özarslan'dan Özel'e suç duyurusu

        Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın avukatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP lideri Özür Özel hakkında tehdit ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        ChatGPT reklam göstermeye başladı!
        ChatGPT reklam göstermeye başladı!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı