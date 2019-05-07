AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerine ilişkin verdiği yeniden seçim kararı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

YSK İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Milletin iradesine başvurmak, şüpheleri ortadan kaldırmak açısından önemlidir. Seçim sürecinde ortaya sıkan sıkıntılarında bu kentin yönetilmesinde berrak bir sürecin ortaya çıkması gerekiyordu. YSK'nın suç duyurusu bulunacak kadar açık bir kanunsuzluk durumunun ortaya çıktığını gösteriyor. Siyaset, demokrasi nehri hukuk yatağında akar. Siyasetçiler için sayısal meşruiyet, hukuki meşruiyet siyasal meşruiyeti beraberinde getirir.

"YUSUF GİBİ KARDEŞLERİMİZİN EMEĞİNİN HEBA OLMAMASINI İSTEDİK"

Hukuk çerçevesinde itirazlarımızın haklı görülmesi sonucu İstanbul seçimleri yenilenecektir. Yapılan bazı açıklamaları bu ölçüye göre değerlendirmemiz lazım. Başından beri biz AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığımız açıklamalarda sürece saygı gösterdiğimizi ifade ettik. Tek bir vatandaşımızın bile heba olmaması gerektiğini söyledik. Hakarete uğrayan dimdik şekilde edebiyle seçim çalışmasını yürüten Yusuf gibi kardeşlerin emeğinin heba olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla kazanmış olsak da kaybetmiş olsak da kaç oyla kazandık, kaç oyla kaybettik tablonun görünmesi gerekir. Bütün bu süre içerisinde ilk sayımlar yapıldığında yarı yarıya aradaki farkın kapanması, süreç devam ettirilseydi bu farkın tamamen kapanacağını gösteren bir tablo oluştu.

"İTİRAZ SÜRECİ SEÇİM SÜRECİNİN PARÇASI OLAN MEKANİZMADIR"



Bizim seçim sistemimiz seçim süreci boyunca seçim sonunda ortaya çıkacak aksaklıkları gidermek için birtakım emniyet sibobu içeriyor. İşte itiraz da budur. Bugün icat edilmiş yola başvurmuyoruz. Bu mekanizma seçimin bir parçası olarak bir mekanizmadır. Biz de parti olarak bütün partilerin yaptığı gibi seçimden sonra itirazlarını ilçe, il seçim kuruluna, YSK'ya ilettiler. Birisi öteden beri dışarıdan ifade edilen içeride CHP tarafından dillendirilen bir şey, demokratik yolla iktidarların el değiştirmesine karşı çıkıyorlar gibisinden. Bunun ne siyasi ne hukuki bir temeli vardır. Bizim seçim kanunumuz seçimden sonraki itiraz sürecini seçim sürecinin bir parçası olarak tanımlamıştır. Bu mesele AK Parti ya da başka bir partinin çıkarının korunmasıyla ilgili bir meseledir.

"MİLLETTEN BAŞKA PATRONUMUZ VE AMİRİMİZ YOKTUR"



Partimiz kapatma davasıyla karşı karşıya kalmıştır. Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir sürü komployu bertaraf etmişizdir. Dün demokrasi mücadelesini verirken karşımızda yargı, askeri vesayetine sığınanlar bugün bizi sonuçları kabullenmemek gibi temelsiz bir iddiayla karşı karşıya bırakmaya çalışıyorlar. Sürece saygı gösteren sonuca da saygı gösterir. Bütün bu sürece saygı gösterdiğimizi söyledik. YSK'nın beğendiğimiz kararları var beğenmediğimiz kararları var. Madem ki nihai karar merci orasıdır ve millet adına karar vermektedir o zaman bu kararı kabulleneceğiz. Nitekim bu süreç sonuçlanmadan, İstanbul'la ilgili karar verilmeden evvel Ankara'da itirazlar yaşandı. Sürece ve sonuca saygı gösterdik. Milletin iradesinin başımızın üstünde yeri vardır dedik. Milletten başka bir patronumuz, amirimiz, talimat alacağımız bir merci yoktur.

"MİLLETE GİDİP İSTANBUL İÇİN YAPACAKLARIMIZI ANLATACAĞIZ"



CHP onların istediği gibi karar vermezlerse Kızılay meydanında yürümeyeceklerini ve suratlarına tüküreceklerini söylemişlerdir. Her seferinde şunu söyledik, YSK'yı, hakimleri tehdit etmeyin. Sürece saygı gösterirseniz sonuca da saygı gösterirsiniz. YSK'ya baskı yapıyorsunuz bunun sonu Yüce Divan'dır dediler. Yıllar geçiyor, nesiller değişiyor, CHP zihniyeti değişmiyor dedim. Birkaç saat sonra biz onu kast etmemiştik dediler. İlk defa darbelere mesafe koyma ihtiyacı taktik de olsa hissediyorlar. Bütün süreç boyunca herkesi kucaklamak istiyorum diyen İstanbul CHP adayı büyük bir saldırganlıkla önüne geleni gaflet, dalalet ve ihanetle suçladı.Bütün bu süreç boyunca göstermeye çalıştığı birtakım sempatik cümlelerin yerini maalesef çatışmacı bir davranışı ortaya koydu. Sürece saygı göstermediler, şimdi sonuca da saygı göstermiyorlar. YSK sonuçta birisini galip ilan etmiyor. Diyor ki milletin iradesine başvurun diyor. En büyük hakeme başvurmanın karşısında herkesin saygılı davranması gerekir. Millete gideceğiz, vatandaşlara tezlerimizi arz edeceğiz. İstanbul için yapacaklarımızı aynı samimiyetle anlatacağız.

"MUHALEFET TEMSİLCİSİ AP RAPORTÖRÜNÜN AĞZIYLA KONUŞTU"



Kendinden emin olanın sükunetini koruması lazım. Baştan beri YSK'ya saygı duyuyoruz diyen bu gün YSK'yı kınaması, meydanda yuhalatması şüphe işaretlerini daha da arttırıyor. Bu suç duyurularında bulunulması son derece ciddi bir durumdur. Muhalefet saygılı bir tutum ortaya koyacağı yerde şimdi geliyorlar karar açıklanır açıklanmaz Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye başlıyorlar. Avrupa Parlamentosu Raportörü'nün 'Türkiye'de demokratik bir geçiş olmayacağını anladık' cümlesini bugün bir muhalefetteki siyasetçiden gördük. En azından cümlenin yüklemi öznesini değiştirilebilirdi.

"ANKARA'DA VE DİĞER İLLERDE DEMOKRATİK GEÇİŞ OLMADI MI?"



Diğer illerde geçiş olurken, bunu bir demokratik olgunluk saymıyorsunuz, İstanbul'da hakkımız olan hukuk çerçevesinde başvurumuzu kabul etmeyip, hukuk sistemine saldırıyorsunuz. Usulsüzlüklere göz yummadığımız için bizim demokratlığımızı eleştirmeye kalkıyorlar. Şimdi Ankara'da bu şekilde demokratik geçiş gerçekleşmiş, başka illerde gerçekleşmiş. AK Parti kazanan herkesi tebrik etmiş. Bu demokratik geçişin ne kadar olgunlukla yapıldığının göstergesidir. Yabancıların kurduğu cümleleri tekrar tekrar Türkiye'de tercüme etmeye kalkıyorlar. Demokrasi, hukuk konusunda kurdukları cümlelerin tamamı tercüme cümlelerdir. Hakimler Kızılay'da yürüyemez diyenler AK Parti'nin baskı kurduğunu söylüyorlar, istediğimiz karar çıkmazsa diyenler AK Parti'nin baskı kurmaya çalışıyorlar.

"İSTANBUL HALKINA BAŞVURACAĞIZ SÜRECİ OLGUNLUKLA YÜRÜTECEĞİZ"



Yeniden seçimler gerçekleşecek. Memleketin gerçek sahibi olan milletimize başvuracağız, İstanbul halkına başvuracağız. İstanbul halkı seçimin sonunda ne derse büyük bir saygı ve sevgiyle karşılayacağız. Herkesi kucaklamak istiyorum diyenlerin hukuk ve demokrasi süreçlerinde istenmeyen karar çıktığında öfke kusan konuşmalarının altının çizilmesi gerekiyor. Bu süreci olgunlukla işleteceğiz. Çok geçmiş yıllarda olduğu gibi vatandaşın iradesinin çalacağı birtakım mekanizmalar ortadan kaldırılmıştır. Biz bedel ödemiş genel başkana, teşkilatlara sahibiz. Demokraside kazanan ve kaybeden partiler olur ama kaybeden tek bir vatandaşımız olmaz. Birtakım provokasyonları dikkatle izlediğimizi arz etmek isterim. Bunlar sürekli olarak gri, puslu hava ararlar. Her ne olursa olsun parti adlarımız farklı olabilir, aidiyetlerimiz, adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu kararlar yine vatandaşımızın iradesinin merkez olduğu hakemlik sürecini işletecektir.

"SANDIKTAKİ İRADENİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VARDIR"



Barış ve kardeşlik içerisinde bu süreci yürüteceğiz. Memlekette olağanüstü bir durum yoktur. Birtakım belediyeler el değiştirdi, birtakım belediyeler yerini korudu. Sonuçta yine milletimiz, İstanbullular karar verecek. Siyasi partiler görevini yapacaklar, gidecekler tezlerini vatandaşlarımıza arz edecek. Sandıkta irade tecelli ettiği zaman başımızın üstünde yeri var diyeceğiz. Vatandaşımız gereğini yapacaktır.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İSTANBUL'UN ŞAİBESİZ YÖNETİLMESİNİ İSTİYOR"



Bazı başvurularımız reddedildi. Gerekçeli kararı hep birlikte göreceğiz. İstanbul'daki büyükşehir seçiminin yenilenmesine dair bir irade ortaya konmuştur. Gerekçeli kararı ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. YSK bir karar verdi biz buna saygı duyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında İstanbul Belediye Başkanı'nda çok önemli bir yeri var. İstanbul'la kendisi arasında bir gönül hikayesi bir aşk hikayesi var. İstanbul gibi bir şehrin herhangi bir şaibe olmadan yönetilmesini kendileri önemsiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız sayın genel başkanımızla ilgili haksız ve mesnetsiz şekilde sonuçları kabullenmedi diyorlar. Halbuki kaybettiğimiz yerler de olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız açısından İstanbul gibi bir şehrin buranın herhangi bir şüphe olmaksızın 5 yıl boyunca önüne bakacak bir belediye başkanı tarafından yönetilmesi son derece önemlidir.

"TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLI OLDUĞUMUZU İFADE ETMEK İSTERİM"

Çözüm süreci Türkiye'nin içindeki silahlı teröristlerin silahlarını bırakıp ülkeyi terk etmeleri süreciydi. Daha sonra çukur siyasetinde Türkiye mücadele ortaya koydu. Maalesef bahsettiğiniz parti çoğu kez terör örgütünden daha ileri bir söylem kullanmıştır. Her seferinde terör örgütünün önünü açmaya çalışan, bu kadar cana kıymış bir örgütü terör örgütü kabul etmemek gibi bir gayret sarf etmişlerdir. Böyle bir gündemimizin olmadığını terörle mücadelede kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Terör örgütü demokrasimize, kardeşliğimize saldırıyor. Buna göz yumanlar insanlıktan, barıştan kardeşlikten bahsediyorlar. Kürt çocuklarının Ortadoğu'nun çeşitli yerlerinde birtakım emperyalist emellere lejyoner olarak göz yumanları gördük. O çocukları hendeklere, çukurlara teröristlerin önüne kalkan gibi koyan zihniyetin olumlu bir adım atması mümkün değil.

"CUMHUR İTTİFAKI GÜÇLENEREK YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Cumhur İttifakı'nda herhangi bir sorun yok. Çeşitli kesimlerden çok sayıda yaklaşım, eleştirinin, hırpalayıcı üslubun ortaya çıktığını görüyoruz. Darbe girişimine karşı direnişle ortaya çıkmıştır. Vatandaşımızda karşılık bulmuş, seçimlerde denenmiş başarılı sonuçları görülmüş, ortak politikaların paylaşıldığı bir mekanizmadır. Her iki parti buna saygı göstermektedir. Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam etmektedir.

"TÜSİAD'IN KAYGI UYANDIRMASI BİZİM AÇIMIZDAN KAYGI VERİCİDİR"



TÜSİAD sürekli kaygılanmakla meşhur bir kurum. Türkiye'nin reform süreciyle, ekonomiyle ilgili politikalarında herhangi bir aksama yok. Biz terörle mücadelenin en çetin olduğu zamanlarda bu reform süreçlerini işletmişiz. Bütün hukuki haklarınızı bir tarafa koyun mu demek isteniyor. TÜSİAD YSK'nın hangi gerekçelerle süreci yönettiğine dair bir bilgi sahibidir. Millet iradesi adına karar veren YSK'nın hukuk temelinde ortaya koyduğu kararın TÜSİAD gibi bir kurumda kaygı uyandırması bizim açımızdan kaygı vericidir.

"SEÇİM KAMPANYAMIZDA RADİKAL BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAĞIZ"



Biz kendi kendimizi çok güçlü eleştiren bir partiyiz. Tabii ki seçim sonuçlarıyla ilgili özeleştiri yapıyoruz. Elimizde olanları niye kaybettik, alabileceğimiz yerleri neden alamadık, elbette bunları tartışıyoruz. Birtakım eksikliklerimiz varsa bunları tabii ki değerlendiriyoruz. Tabii ki seçim kampanyamızda radikal bir değişiklik yapmayacağız. 15 gün öncesiyle 15 gün sonrasının psikolojisi farklıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız elbette birimlere talimatını vermiştir.

"5393 SAYILI KANUNA GÖRE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVLENDİRECEK"



Mazbata iptali söz konusu olduğunda normal şehirlerde valinin, büyükşehirlerde İçişleri Bakanlığı'nın yetkisine geçiyor. 5393 sayılı kanunun 45. 46. maddesine göre İçişleri Bakanlığı birini görevlendirecektir.

"AK PARTİ OLARAK KENDİ HİKAYEMİZİ YAZIYORUZ"



YSK'nın kabul ettiği, etmediği meseleler var. Bir sürü belge verdik, itirazlarımızı yaptık. YSK'nın karar verdiği konunun içeriğiyle ilgili benim yorum yapmam doğru olmaz. Şu anda gerekçeli kararı görmeden yorum yapmak olmaz. Siyasi polemik yürüteceksek, bu mesele yürüyecektir. Bizim de mutsuz olduğumuz, rakiplerimizin de mutsuz olduğu pek çok konu var. Biz siyaset yapıyoruz, tecrübeli bir partiyiz. Kendi tezlerimizi aktarıyoruz. Biz AK Parti olarak kendi hikayemizi güçlendirmeye odaklanıyoruz.