AK Partili Çelik'ten yargı kararları mesajı 0:00 / 0:00

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tartışılan yargı kararlarına ilişkin olarak, "Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'dan yargı kararlarına ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, "Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz" dedi.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 21, 2022