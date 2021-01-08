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Son dakika haberler... Akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 işçinin alevler içinde kalması kamerada!

Kahramanmaraş'ta feci bir olay meydana geldi. Kentte, bir akaryakıt istasyonunda kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yakıt pompalarına sıçrayınca istasyonda görevli iki işçinin kıyafeti tutuştu. İşçilerin kısa sürede tamamen alev alan kıyafetleri yangın tüpüyle yapılan müdahalenin ardından söndürüldü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda yaralanan işçiler, hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Akaryakıt istasyonunda feci olay! - Haberler
Akaryakıt istasyonunda feci olay!
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DHA

Olay, dün öğle saatlerinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonundaki kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın sırasında alevler, istasyondaki görevli 2 işçinin kıyafetlerini tutuşturdu.

Kısa sürede alevlerin arasında kalan işçilere, yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Yanmaktan son anda kurtarılan ve yaralanan işçiler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hastanede tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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