Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, 23 Aralık'ta, kullandığı otomobilde yanında oturan Neslihan Akıllı'yı ağzından bıçakla yaraladığı iddiasıyla çevredeki vatandaşlarca darp edilen Murat Kaya, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
AA'da yer alan habere göre taburcu edilen Neslihan Akıllı, Fatih Polis Merkezi'ne götürülen Murat Kaya'dan şikayetçi olmadı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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