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HaberlerGündemSon dakika! Akılalmaz olay! Ayıya çarptı: 2 yaralı! - Haberler

Son dakika! Akılalmaz olay! Ayıya çarptı: 2 yaralı!

DHA

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Tenzile (56) ve Muzaffer Tekinoğlu (57) çiftinin bulunduğu motosiklet, yola çıkan ayıya çarptı. Kazanın ardından ayı ortadan kaybolurken, yaralanan çift hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

motosikletle ayıya çarptı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde önceki gece akılalmaz bir olay meydana geldi. Tekinoğlu çifti motosikletle köyleri Tatuşağı'na gittikleri sırada ormanlık alandan kaçan ayı önlerine çıktı. Karayolunda önüne çıkan ayıya motosikletiyle çarpan Muzaffer ve eşi Tenzile Tekinoğlu, yaralandı.

KARI KOCA ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre kazadan sonra ayı, olay yerinden kaçarken, yaralı çift sağlık ekiplerini aradı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan çift, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Tenzile Tekinoğlu taburcu olurken, Muzaffer Tekinoğlu'nun ise tedavisi sürüyor. Kazada, motosikletin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

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