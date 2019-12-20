Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, alınan bilgiye göre, 44 yaşındaki vücut geliştirme şampiyonu Mehmet Mete Yıldız, dün akşam saatlerinde Numune Evler Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
AA'da yer alan habere göre yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı zamanda veteriner hekim olan Yıldız'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Yıldız'ın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.
YORUMLAR