Muğla Fethiye Babadağ'dan önce gün Rus uyruklu Mikhail Malyshev ile birlikte tandem (ikili) uçuşu yapan yamaç paraşütü pilotu Ali Es'in (46) paraşütünün ipleri bilinmeyen bir nedenle koptu. Ali Es bunun üzerine ana paraşütü atarak yedek paraşütü açtı.

DENİZE DÜŞÜP CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre bu sırada Es'i taşıyan bağlantılar da koptu. Ali Es yaklaşık 500 metre yükseklikten denize düşerek yaşamını yitirdi. Yedek paraşüte bağlı olan Rus yolcu ise denize indi. Yamaç paraşütü pilotu Ali Es'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'a getirildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Ali Es için dün ikindi vakti Burdur Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ali Es'in eşi Heves, oğlu Kuzey, yakınlarıyla Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve vatandaşlar katıldı. Ali Es'in cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşları arasında kent mezarlığında toprağa verildi.