Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere çarparak yola devrilirken, kabin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, Aksaray - Konya kara yolu Eşmekaya beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Batman'a dondurulmuş bağırsak götürmek için tır ile yola çıkan Rıza Er, Aksaray Konya kara yolu Eşmekaya mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OLAY YERİNE POLİS JANDARMA VE AFAD SEVK EDİLDİ

Kontrolden çıkan tır önce bariyerlere çarptı sonra yola devrildi. Kazada tır sürücüsü kabin altında kalırken kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kabin altında kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlatan AFAD ekipleri uzun süren çalışmanın sonucu sıkışan sürücüyü ölmüş olarak çıkardı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.