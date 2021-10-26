'Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni dava! 0:00 / 0:00

DHA

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, geçen yıl 3 Haziran'da, Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da sosyal medyadaki canlı yayında kendisini döven Uygun'dan şikayetçi oldu. Bu soruşturma kapsamında, Uygun ve o sırada evde bulunan arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

Bu davada tutuksuz yargılaması süren Ümitcan Uygun hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yeni bir iddianame düzenlendi. İddianamede Uygun hakkında Sema Esen'i dövüp, o anları canlı yayınlamasıyla ilgili o 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldığı hatırlatıldı. Mağdur vekillerinin aynı olayla ilgili Esen´in, ölümünden önce şüpheliden şikayetçi olduğu; ancak baskı ile şikayetinden vazgeçirildiği, bu nedenle TCK 134 ve 243 suçları yönünden soruşturma yürütülmediği belirtilerek, şikayetçi oldukları belirtildi.

İddianamede, `konut dokunulmazlığını ihlal´ suçlamasıyla, şüphelinin yargılandığı Ankara 17´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nden istenilen dosyanın incelendiği, aynı davada sanık olan Enes Ö.'nün ifadesinin alındığı belirtilerek, tüm dosya kapsamında Uygun´un, Esen´i darbederek bayılttığı, Esen´in cep telefonunu alarak bilgisi ve rızası dışında kişisel veri kapsamında değerlendirilen görüntüsünü canlı yayınladığı aktarıldı. Uygun´un bu eylemle, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girerek, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' suçunu işlediği belirtildi. Uygun, iddianameyi kabul eden Ankara 17´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Ümitcan Uygun hakkında, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ise 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi.