"Konumuz yabancı oyuncu sayısıydı. Nasıl olmalı, ne zaman olmalı? Biz bu çalıştayın ilkini yaptık. Güzel sonuçlar var. Enteresan fikirler var. Esas amacımız, artık önümüzü görebilir, istikrarlı modelin, o modelin hazırlanıp, açıklanıp en az 5 yıl boyunca devam etmesi."