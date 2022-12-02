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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son dakika! Ali Koç'tan yabancı sınırı açıklaması

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, yabancı sınırı üzerine yapılan toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu

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  • Son dakika! Ali Koç'tan yabancı sınırı açıklaması

    "Konumuz yabancı oyuncu sayısıydı. Nasıl olmalı, ne zaman olmalı? Biz bu çalıştayın ilkini yaptık. Güzel sonuçlar var. Enteresan fikirler var. Esas amacımız, artık önümüzü görebilir, istikrarlı modelin, o modelin hazırlanıp, açıklanıp en az 5 yıl boyunca devam etmesi."
  • Son dakika! Ali Koç'tan yabancı sınırı açıklaması

    "Arkadaşların yaptığı çalışmaya göre, biz bu kuralı değiştiren ülkeyiz dünyada. Son 18 yılda 10 kere değiştirmişiz. Değiştirmemizin altında bir mantık da yok."
  • Son dakika! Ali Koç'tan yabancı sınırı açıklaması

    "Bir tane tema çıkarsa, o da 14 yabancıyı geçtikten sonra Avrupa'ya katılan Türk takımlarında çeşitlilik olmuş. Akhisar, Sivas, Konya vs gibi. Tesadüf mü, bunun neticesi mi, onu söyleyebilecek bir veri yok."
  • Son dakika! Ali Koç'tan yabancı sınırı açıklaması

    "Biz kulüpler olarak, federasyonumuzla bu işin adını koyacağız. Kulüpler Birliği olarak kendimiz bir pozisyon alalım ondan sonra federasyonla bir çalıştay yapalım."
  • Son dakika! Ali Koç'tan yabancı sınırı açıklaması

    "Büyük resminde baktığımız zaman, yabancı sayısı aslında benim daha önce de söylediğim gibi ülkemizin 10 yıllık futbol stratejilerinden biri. Önemli parçası ama sadece parçalarından biri."
  • Son dakika! Ali Koç'tan yabancı sınırı açıklaması

    "Biz kadro planlamasını yapacaksak, önümüzü yarım sezonluk, bir sezonluk değil, 5 sezon görmek istiyoruz."
  • Son dakika! Ali Koç'tan yabancı sınırı açıklaması

    "Yabancı oyuncu sayısında net bir karar verilmedi. Ama şu bir gerçek ki, biz bugüne kadar hiç nitelik konuşmamız. Sayıları konuşmuşuz."
  • Son dakika! Ali Koç'tan yabancı sınırı açıklaması

    "Allah'ın izniyle çok kısa zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin, 5 yıllık yabancı oyuncu kuralını geliştirip, önümüzdeki sezondan itibaren uygulamaya başlayacağız."
  • Son dakika! Ali Koç'tan yabancı sınırı açıklaması

    "Biz, gençlere en az süre tanıyan ligiz. En yaşlı liglerden de biriyiz. İyi oyuncu bulma konusunda sınıfta kalıyoruz. '30 yaş üstü yabancı olmasın' fikri de toplantıda gündeme geldi. Ayrıca isteyen takımlar, 2. veya 3. Lig'de kulüp alabilmeli. Buna çalışıyoruz."
  • Son dakika! Ali Koç'tan yabancı sınırı açıklaması

    "Sayın Çebi'nin haklı bir serzenişi var. 'Siz böyle değişiklik yaptıkça, ben plan yapamıyorum' diyor. '7+4'e göre hazırlandım, yabancı sayısını artırırsanız itiraz ederim' diyor. O da kendine göre haklı."

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