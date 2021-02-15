SON DAKİKA: Almanya'dan şehit 13 Türk vatandaşı için açıklama: Terörün hiçbir şekilde meşru gerekçesi olamaz!

Almanya'dan şehit 13 Türk vatandaşı için açıklama 0:00 / 0:00

AA

Almanya, Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileyerek, terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamayacağını bildirdi.

"DERİNDEN BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, AA muhabirinin sorusu üzerine, "Ailelere derinden başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Silahlı ihtilaflarda kesinlikle uluslararası insan hakları hukukuna riayet edilmesi gerektiğine dikkati çeken Sasse, "Terörün hiçbir şekilde, hiçbir meşru gerekçesi olamaz." dedi.