Yüreğimiz kavruldu! 12'nci isim açıklandı! 0:00 / 0:00

DHA

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan birinin daha Malatya'da Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemiyle kimliği tespit edildi.

UZMAN ÇAVUŞ ÜMİT GICIR

DHA'da yer alan habere göre kimliği belirlenen şehidin Kırıkkale´nin Delice ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu kaydedildi. Şehit uzman çavuş Gıcır´ın, işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği ifade edildi. Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır'ın, 21 Eylül 2016 günü Hakkari-Çukurca karayolu Doğanlı köyü yakınlarında terör örgütü PKK mensuplarınca alıkonulduğu öğrenildi.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Bu arada, kimlikleri belirlenen 12 şehitten 6'sı, memleketlerine gönderildi. Aileleri tarafından alınan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı Kahramanmaraş'a, Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci Eskişehir´in Mihalgazi ilçesine, Şehit Er Sedat Sorgun Erzurum'a, Şehit Polis Sedat Yabalak Mersin´in Anamur ilçesine, sivil şehit Aydın Köse Adıyaman'a uğurlandı.

DİĞER ŞEHİDİN KİMLİK ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Şehit Astsubay Semih Özbey ise memleketi Malatya'da toprağa verilmişti. Diğer şehidin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

11 ŞEHİDİN İSİMLERİ AÇIKLANMIŞTI

Irak’ın Kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce infaz edilerek şehit edilen 13 kişinin cenazesi otopsi için Malatya’ya getirilmişti. 11 şehidin kimliğinin ise tespit edildiği dün açıklandı. Vali Baruş yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin isimleri Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, Polis Memuru Sedat Yabalak, Jandarma Astsubay Semih Özbek, Polis Memuru Vedat Kaya, Jandarma er Süleyman Sungur, Uzman erbaş Mevlit Kahveci, Topçu er Müslüm Altıntaş, Er Adil Kabaklı, Aydın Köse, sivil Muhammet Salih Kanca'dır. 3 evladımızın ise kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir" dedi. Son olarak ise Sözleşmeli Er Sedat Sorgun'un kimliğinin tespit edildiği açıklanmıştı.