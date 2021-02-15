Düğün konvoyunu durdurup Vedat'ı almışlar! 0:00 / 0:00

İHA

Terör örgütü PKK mensupları, Irak’ın kuzeyinde bulunan Gara’da bir mağarada rehin tuttuğu ve aralarında MİT mensupları, polis ve askerlerin bulunduğu 13 sivil vatandaşımızı kurşuna dizerek katletti. Güvenlik görevlileri tarafından Türkiye’ye getirilen şehitlerin naaşları, Malatya’da yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

MEMLEKETİ MARDİN'E GETİRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre cenazelerin teslim edilmesinin ardından polis memuru Vedat Kaya’nın naaşı memleketi Mardin’e getirildi. Ambulanstan alınan şehidin cenazesi katafalka konuldu.

ŞEHİDİN ÖZGEÇMİŞİ OKUNDU

Dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından Kaya’nın öz geçmişi okundu. Şehidin cenazesi yapılan törenin ardından Selen Kışlası Şehitliğine getirildi.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ DA KATILDI

Törene Mardin AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Muhittin İlker Emir, şehidin meslektaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DÜĞÜN KONVOYUNDAN KAÇIRILDI

Kaya, 2015’te İstanbul'da polis memuruyken Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılmıştı.

Vedat Kaya’nın babası Şeyhmus Kaya 3 Eylül 2019’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek burada evlat nöbeti eylemine katılmıştı.