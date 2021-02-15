En acı selam!

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindeki mağarada PKK'lı teröristlerce şehit edilen 13 vatandaştan Polis Memuru Sedat Yabalak'ın (35) naaşı, Malatya'da yapılan otopsinin ardından memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi.
BABA OCAĞINDA TÖREN
Baba ocağında alınan helalliğin ardından Tekeli Camii'nde tören düzenlendi.
TÖRENE BAKAN SOYLU DA KATILDI
DHA'da yer alan habere göre törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, şehidin annesi Ünzile, babası Kadir, eşi Burcu ve kızı Zeynep Sena Yabalak (7) ile kardeşlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
BABASINA SELAM VERDİ
Törende polis kıyafeti ile babasına asker selamı veren şehidin kızı Zeynep Sena herkesi duygulandırdı.
Bakan Soylu, şehidin acılı ailesini teselli etti.
Şehit Polis Memuru Sedat Yabalak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla Tekeli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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