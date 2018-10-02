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Son dakika... Altan kardeşler ve Ilıcak'ın cezası onandı

Son dakika... İstinaf Mahkemesi; Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, yerel mahkemece verilen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı

02.10.2018 - 20:23 | Güncelleme:

15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yaptıkları gerekçesiyle Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakip Şimşek ve Tibet Murat Sanlıman hakkında dava açılmıştı.

5 SANIĞA CEZA, 1 SANIĞA BERAAT VERİLMİŞTİ

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2018 tarihinde yaptığı karar duruşmasında Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmetmişti. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman ise beraat etmişti.

İSTİNAF TAHLİYE VERMİŞTİ 

Sanıkların avukatları davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 18 Haziran 2018 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin(AYM) "hak ihlali" kararı doğrultusunda Mehmet Altan'ın tahliyesine karar vermişti.

SANIKLAR DURUŞMADA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce yapılan duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Altan katıldı. Tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül duruşma salonuna getirildi. Mehmet Altan ise davaya cezaevinden SEGBİS ile katıldı. 

"15 TEMMUZ ÖNCESİ İDRAK EDEMEDİM"

Duruşmada geçtiğimiz celse Cumhuriyet Savcısı, 6 sanığa yerel mahkemece verilen "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını istemişti. Sanıklar karar duruşmasında savunmalarını yaptı. Nazlı Ilıcak savunmasında zaman zaman ağlayarak, FETÖ'nün TSK içinde örgütlenip darbe yapacak bir yapı olduğunu 15 Temmuz öncesi idrak edemediğini, suçsuz olduğunu söyledi. 

"TAHLİYE VE CEZA ÇELİŞKİ"

Mehmet Altan ise AYM kararı doğrultusunda dairenin kendisini tahliye ettiğini ancak daire savcısının istediği cezanın hukuken çelişkili olduğunu belirtti.

MAHKEME BAŞKANINDAN ALTANLARİN UYARI

Savunmasını yapan Ahmet Altan da, hapiste tutulmalarının hukuk çerçevesinde mümkün olmadığını söyledi. Savcının mütalaasında AYM kararını yok saydığını, suç işlediğini söyledi. Mahkeme başkanı da Altan'a savunma kapsamı dışına çıkmaması gerektiğini ve savcının kişiliğine yönelik saldırıda bulunamayacağı uyarısında bulundu. Bunun üzerine Altan savunma yaptığını belirterek, mütalaanın kabul edilemez olduğunu kaydetti.

CEZALARI ONANDI

Son sözü sorulan sanıklar suçsuz olduklarını söyledi. Mahkeme kararını 15 dakika sonra açıkladı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Anayasayı ihlal suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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