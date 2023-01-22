Bakırköy'de boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Mesut Yaman´ın (29) çocukluk arkadaşı Sedat G. (26) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kadıköy´de bir otelde yapılan operasyonla gözaltına alınan Sedat G. ifadesinde; "Bana küfretti, aramızda tartışma çıktı" dedi. Şüphelinin Cinayet Büro ekiplerince yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli tutuklandı.

OTELDE YAKALANDI

Bakırköy´de 20 Ocak 2023 tarihinde saat 00.45 sıralarında bir altgeçit altında boğazından bıçaklamış halde bulunan Mesut Yaman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Sedat G. Kadıköy´de bir otelde yapılan baskınla yakalandı. Şüphelenin yakalandığı anlar ise otelin güvenlik kameralarına yansıdı. O anlara dair görüntüler de ortaya çıktı.