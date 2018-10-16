Son dakika altın fiyatları! 16 Ekim altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı 2018

Altın fiyatları Pazartesi gününe düşüşle mi, yükselişle mi başlayacak sorusunu yatırımcılar merak ediyor. 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,54 azalışla 229,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 228 bin 829,50, en yüksek ise 230 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 düşüşle 229 bin 100 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 16 Ekim güncel altın fiyatları