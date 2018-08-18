Son dakika altın fiyatları! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın gram altın fiyatları 18 Ağustos

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükseliş etkisiyle altının gramı yüzde 7,04 artışla 232,50 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı 190-250 lira aralığında olacağı tahmin ediliyor. Düğün sezonunda çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatları da araştırılıyor. İşte 18 Ağustos altın fiyatları bugün...