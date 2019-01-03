SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı yükselişte! 3 Ocak canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yükseliş trendine devam ediyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı günü yüzde 1,92 artışla 222,50 liradan tamamladı. Altın uzmanları gram altının yükseliş eğilimine devam etmesi için 217 liranın üzerinde kalıcı olması gerektiğini söylediler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 3 Ocak altın fiyatları