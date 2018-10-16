Son dakika: Altın fiyatları yükselişte! Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 16 Ekim

Altın fiyatları, dün yakaladığı düşüş yönündeki trendin aksine bugün yani 16 Ekim Salı günü yükselişe geçti. Gram altın 228 liranın, çeyrek altın ise 372 liranın üzerinden satılıyor. Peki; çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte, 16 Ekim altın fiyatları...